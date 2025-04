Ligue 1 : Lille s’offre Angers et prend la deuxième place

La course à l’Europe s’annonce complètement folle pour cette fin de saison de Ligue 1. Plusieurs équipes se rendent coup pour coup chaque week-end. Lyon, Marseille, Monaco, Nice, Lille ou encore Strasbourg, tous peuvent prétendre à finir en Ligue des champions la saison prochaine. Ce dimanche, c’était autour de Lille de se déplacer sur la pelouse d’Angers, avec l’objectif clair, à trois journées de la fin, de s’imposer pour remonter sur le podium et ainsi mettre la pression sur Monaco mais surtout Marseille qui joue ce soir face à Brest.

Série en cours Plus de statistiques Angers D V D D D Lille V V D V D

Pour l’occasion, Bruno Genesio décidait d’aligner son équipe type avec un duo offensif Jonathan David et Chuba Akpom. Les deux attaquants étaient épaulés par Fernandez-Pardo et Hakon Arnar Haraldsson. En face, Angers qui joue sa survie dans l’élite et qui pointait à la 15e place (à 2 points du barragiste) n’avait pas le droit à l’erreur. Et pour faire tomber les Dogues, Alexandre Dujeux misait sur son attaquant Esteban Lepaul. Mais dans cette rencontre, c’est bien le LOSC qui a été le plus en réussite.

Le LOSC nouveau dauphin du PSG

Après une première période plus que jamais ennuyante, la formation de Bruno Genesio a réussi à ouvrir le score juste avant la pause. Sur un coup franc tiré par Haraldsson, le défenseur Alexsandro plaçait un joli coup de casque pour récompenser la domination des siens, même si la domination était stérile. Un but qui devait forcer Angers à montrer un autre visage pour espérer prendre des points ce dimanche après-midi. Mais ce but a surtout conforté Lille dans ce match. Les coéquipiers d’Haraldsson ne tardaient pas à faire le break.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Lille 56 31 +17 16 8 7 49 32 15 Angers 30 31 -21 8 6 17 29 50

Au retour des vestiaires, c’est ce même Haraldsson, très en jambes, qui doublait la mise. Meunier débordait sur la droite et centrait pour Akpom qui servait directement Haraldsson. L’Islandais, après un mauvais contrôle, arrivait à placer un tir précis qui trompait Fofana. Ce deuxième but scellait définitivement la victoire des siens. Sans vraiment dérouler son football, Lille assure l’essentiel et réalise un très joli coup au classement. Le LOSC est désormais 2e de Ligue 1 avec 1 point d’avance sur Monaco et l’OM. Angers est toujours en danger avec Le Havre qui rode derrière.