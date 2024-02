Eden Hazard se trouve meilleur que Cristiano Ronaldo

Officiellement à la retraite, Eden Hazard (33 ans) profite désormais de son temps libre. L’ancien attaquant de Chelsea et du Real Madrid a, au cours d’un entretien accordé à France Football, clamé son amour pour Lionel Messi. Il a aussi adressé une pique à Cristiano Ronaldo, qui selon lui, est moins fort que lui «en termes de football pur».

«Individuellement, Messi, c’est peut-être le seul (plus fort que moi, ndlr). J’ai kiffé voir celui de Barcelone, moins sur la fin, mais c’est le plus grand de l’histoire. Injouable, impossible de lui prendre le ballon. Cristiano est un plus grand joueur que moi mais, en termes de football pur, honnêtement, je ne pense pas. Neymar, peut-être. Après, pas plus fort que moi mais, au Real, t’as les meilleurs, par rapport aussi à leur carrière, les Benzema, Modric, c’était au-dessus, Kroos, Kev’ (De Bruyne), ça respire le foot», a assuré le Belge. Ce dernier estime d’ailleurs qu’il n’aurait jamais pu suivre le programme de Ronaldo. «Après une rencontre, aller une heure dans le bain froid, non. Laissez-moi tranquille, avec mes potes, on rentre chez moi, on joue aux cartes, on boit une bière. Je joue deux heures avec mes fils dans le jardin. C’était ma récup. Si j’avais été comme Cristiano, c’est l’exemple, il y en a d’autres, j’aurais fait un burn-out.»