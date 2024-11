Luis Henrique justifie les galères de l’OM à domicile

Dimanche, l’Olympique de Marseille se déplace à Nantes. Une bonne nouvelle pour les hommes de Roberto De Zerbi qui se montrent meilleurs loin du Vélodrome. A domicile, l’OM n’a gagné qu’une fois en quatre matches (1 victoire, 2 nuls 1 défaite) alors que le bilan est nettement plus flatteur en cinq rencontres (4 victoires, 1 défaite).

Et pour Luis Henrique, ce constat est peut-être dû à un Vélodrome impressionnant pour les joueurs. «Vous avez raison, on marque plus de buts et on a plus de victoires à l’extérieur, on a peut-être un peu d’anxiété à domicile, il va falloir plus donner à domicile pour gagner et répondre aux attentes de nos supporters. Il faut travailler au niveau du mental pour ces matchs à domicile», a-t-il confié ce vendredi en conférence de presse.

