Kurt Zouma va signer en Chine

Libre depuis la résiliation de son contrat à Cluj qui ne le payait plus, Kurt Zouma va découvrir un nouveau pays. Selon nos informations, l’ancien international tricolore (11 sélections) est sur le point de rejoindre le club chinois du Shandong Taishan Football Club.

Le défenseur de 31 ans devrait s’y engager pour un an, plus un en option. Après les championnats français, anglais, saoudien et donc roumain, Zouma s’apprête à ajouter une parenthèse de plus à son tour du monde. Son futur club est actuellement 5e de Chinese Super League.