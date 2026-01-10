Kurt Zouma quitte Cluj

Kurt Zouma à Cluj, c’est déjà terminé. Arrivé l’été dernier après la fin de son contrat à West Ham, qui l’avait prêté la dernière saison à Al-Orobah en Arabie saoudite, le défenseur central et le club roumain ont décidé de stopper leur collaboration.

« Le CFR 1907 Cluj et le défenseur Kurt Zouma ont trouvé un accord pour mettre fin au contrat. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière et le remercions pour son engagement au sein de notre équipe ! », écrit le club, dans lequel le Français de 31 ans n’a disputé que 4 matchs.