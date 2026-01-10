Menu Rechercher
Kurt Zouma quitte Cluj

Par Maxime Barbaud
3 min.
La défenseur Kurt Zouma @Maxppp

Kurt Zouma à Cluj, c’est déjà terminé. Arrivé l’été dernier après la fin de son contrat à West Ham, qui l’avait prêté la dernière saison à Al-Orobah en Arabie saoudite, le défenseur central et le club roumain ont décidé de stopper leur collaboration.

« Le CFR 1907 Cluj et le défenseur Kurt Zouma ont trouvé un accord pour mettre fin au contrat. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière et le remercions pour son engagement au sein de notre équipe ! », écrit le club, dans lequel le Français de 31 ans n’a disputé que 4 matchs.

Pub. le - MAJ le
Liga I
Cluj
Kurt Zouma

Liga I Casa Liga I (Roumanie)
Cluj Logo CFR 1907 Cluj
Kurt Zouma Kurt Zouma
