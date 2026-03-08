Serie A : l’AC Milan s’offre l’Inter et relance la course au titre

Ce 8 mars 2026 était synonyme de jour de Derby della Madonnina du côté de l’Italie. Un choc aux forts enjeux entre l’AC Milan (2e) et l’Inter (1er), puisque les Interistes pouvaient quasiment mettre un terme à la lutte pour le titre en cas de victoire face à leurs rivaux historiques. Pour cette rencontre, les Rossoneri de Massimiliano Allegri se présentaient en 3-5-2 avec notamment Maignan, Rabiot, et Fofana titulaires. Un schéma également adopté du côté des Nerazzurri de Christian Chivu, qui devaient faire sans Marcus Thuram, malade.

Dans un San Siro en feu, ce sont les Milanais qui ont ouvert la marque grâce à Pervis Estupiñán, sur un superbe caviar de Youssouf Fofana dans le dos de Luis Henrique (35e, 1-0). Cet unique but a suffi à l’AC Milan qui s’est donc imposer par la plus petite des marges. Avec cette victoire, Milan revient à sept points du leader interiste.