OL : Corentin Tolisso espère toujours revenir en Équipe de France

Excellent depuis plusieurs mois avec l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso attend une convocation chez les Bleus depuis 2021. Buteur encore ce dimanche soir lors du match nul d’OL-PFC pour le compte de la 25e journée de Ligue 1 (1-1), le milieu des Gones a de nouveau été interrogé par un éventuel retour en Bleus, au micro de Ligue 1+. « Je vais répondre la même chose que j’ai répondu précédemment, mais bien sûr que j’ai envie d’y retourner. Ça fait un moment que je n’y suis pas allé. Je travaille au quotidien pour y retourner, c’est un objectif ça fait partie de mes objectifs de la saison, je suis déterminé », a-t-il indiqué.

La suite après cette publicité

Avant de poursuivre : « je sais que ça passe par des bonnes performances avec mon club. Je sais aussi que mon club doit gagner, doit faire des bons résultats pour espérer y être. Mais ça ne m’empêche pas d’y croire. En tout cas, je fais tout pour y être, c’est une certitude. Mais si je n’y suis pas, une chose est sûre, c’est que j’aurai zéro regret. (…) À la fin, on verra bien les choix qui sont faits tout simplement. » Il lui reste encore quelques mois pour convaincre Didier Deschamps.