Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

OL : Corentin Tolisso espère toujours revenir en Équipe de France

Par Kevin Massampu
1 min.
Corentin Tolisso, buteur avec l'OL @Maxppp
Lyon 1-1 Paris FC

Excellent depuis plusieurs mois avec l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso attend une convocation chez les Bleus depuis 2021. Buteur encore ce dimanche soir lors du match nul d’OL-PFC pour le compte de la 25e journée de Ligue 1 (1-1), le milieu des Gones a de nouveau été interrogé par un éventuel retour en Bleus, au micro de Ligue 1+. « Je vais répondre la même chose que j’ai répondu précédemment, mais bien sûr que j’ai envie d’y retourner. Ça fait un moment que je n’y suis pas allé. Je travaille au quotidien pour y retourner, c’est un objectif ça fait partie de mes objectifs de la saison, je suis déterminé », a-t-il indiqué.

La suite après cette publicité

Avant de poursuivre : « je sais que ça passe par des bonnes performances avec mon club. Je sais aussi que mon club doit gagner, doit faire des bons résultats pour espérer y être. Mais ça ne m’empêche pas d’y croire. En tout cas, je fais tout pour y être, c’est une certitude. Mais si je n’y suis pas, une chose est sûre, c’est que j’aurai zéro regret. (…) À la fin, on verra bien les choix qui sont faits tout simplement. » Il lui reste encore quelques mois pour convaincre Didier Deschamps.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
France
Corentin Tolisso

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
France Flag France
Corentin Tolisso Corentin Tolisso
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier