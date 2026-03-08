OL-PFC : les regrets de Marshall Munetsi

Le Paris FC peut nourrir des regrets. Tout proche de réaliser un gros coup au Groupama Stadium, le club francilien a finalement concédé le match nul dans le temps additionnel après un penalty transformé par Corentin Tolisso. Au coup de sifflet final, Marshall Munetsi avait logiquement des regrets au regard du scénario de cette rencontre.

«On a bien géré le match, on a eu les occasions, c’est un match de football si tu ne marques pas les buts, c’est comme ça, après il y a ce penalty ou non, je sais pas mais on a tout donné sur le terrain en tout cas. On avait beaucoup de travail, on a été solide et malheureusement c’est un match nul mais on va continuer à travailler», a indiqué le milieu de terrain du PFC.