Le Barça va mettre la pression sur Samuel Umtiti

Les jours se suivent et les informations se ressemblent en Espagne : le FC Barcelone a besoin de liquidités. Ce besoin se fait ressentir notamment pour la pérennité économique du club, mais aussi pour pouvoir être actif sur le marché estival, qui s'annonce tout de même un petit peu atone. Ainsi, les Blaugranas semblent avoir une priorité, l'attaquant argentin de l'Inter Milan, Lautaro Martinez.

La suite après cette publicité

Cet été, on devrait assister à un marché des transferts assez différent. Fini la flambée des prix et bonjour aux petits arrangements entre amis. On parle de prêts, de prêts avec option d'achat, mais aussi d'échanges. C'est sur cette dernière stratégie que le FC Barcelone compte bien travailler. Outre le dossier Miralem Pjanic (qui inclurait Nelson Semedo notamment), le Barça songe à Samuel Umtiti pour convaincre la formation lombarde de lâcher Lautaro Martinez.

Umtiti veut continuer au Barça

Ainsi, selon les informations de Sport, le Barça évalue le Français à 30 millions d'euros, mais aucune négociation n'a pour l'instant eu lieu entre l'écurie italienne et celui qui a cassé la démarche contre la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Si l'intention de l'ancien Lyonnais est de rester en Catalogne, son club, qui l'a recruté contre 26 M€, lui, ne l'entend pas vraiment de cette manière.

Le média espagnol explique que la formation actuelle leader de la Liga a prévenu l'entourage du défenseur central, dont le contrat s'étend jusqu'en 2023, qu'il serait à l'écoute de toute offre le concernant. « L'intention de "Sam" continue de vouloir rester à Barcelone, mais la pression augmente pour accepter toutes les propositions qui pourraient lui arriver », peut-on lire. Reste à savoir si, comme Ousmane Dembélé l'été dernier, le joueur aura le dernier mot.