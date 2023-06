Thierry Henry justifie son refus de reprendre la tête des Bleues

La suite après cette publicité

Dans un long entretien accordé au Los Angeles Times, Thierry Henry est revenu sur ses premières expériences en tant qu’entraîneur. «Je ne peux qu’être reconnaissant pour ce que Monaco a fait pour moi. Il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles cela n’a pas fonctionné, y compris moi [en tant que manager]», a tout d’abord avoué l’ancien buteur des Gunners à propos de son aventure sur le Rocher avant d’évoquer le manque de sa famille pour justifier son départ de Montréal.

«Je suis parti. J’aime le football, j’aime la compétition au-delà de tout! Mais non. Non. Je n’ai pas vu ma famille pendant un an, mec. J’ai dû y retourner. C’est aussi simple que cela. Je n’en ai pas honte, rien. Je suis fier, en fait». Relancé, par la suite, sur son refus prendre les rênes de l’équipe de France féminine, l’ex-international français a également souhaité mettre les choses au clair. «Aurais-je pu apprendre à ce poste ? Oui. Mais cela n’aurait été juste pour personne», confiait alors Henry, ne se sentant pas qualifié pour ce poste.

