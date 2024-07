Angers récupère deux joueurs de Bordeaux

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Après le dépôt de bilan officiel des Girondins de Bordeaux et la perte de statut pro, les joueurs ont été libérés de leurs contrats. Et forcément, les autres écuries profitent de cette situation pour récupérer des joueurs sans dépenser un euro. Le SCO d’Angers vient d’ailleurs de réaliser un joli coup en récupérant non pas un mais deux joueurs bordelais.

Ce mercredi matin, comme nous vous le révélions, le club angevin a officialisé l’arrivée du jeune défenseur Emmanuel Biumla. Mais ce n’est pas tout, dans la foulée, Angers a également annoncé le recrutement du latéral gauche bordelais Jacques Ekomié (20 ans). Les deux joueurs, qui ont beaucoup joué la saison dernière en Ligue 2, viennent renforcer le SCO qui est remonté en Ligue 1.