Cristiano Ronaldo met les choses au clair sur la mère porteuse de CR7 Junior

Cristiano Ronaldo s’est exprimé avec fermeté et émotion sur un sujet qui suscite la curiosité depuis des années : l’identité de la mère de son fils aîné, Cristiano Junior. Invité sur The Jonathan Ross Show, la star portugaise a rappelé qu’il n’avait jamais révélé cette information et qu’il ne le ferait jamais. « Je ne dois d’explication à personne », a-t-il insisté, soulignant que cette histoire relève strictement de la sphère familiale. Pour lui, le plus important reste l’amour et le soutien que reçoit son fils : « Cristiano Junior n’a pas seulement un père : il a un père exceptionnel. Il a une grand-mère, il a le soutien de ma famille… et ça suffit. » Il a également tenu à rappeler que de nombreux enfants grandissent sans l’un ou l’autre de leurs parents, et que cela ne doit pas être perçu comme un problème.

Ronaldo a exprimé avec conviction son droit à la vie privée, appelant le public à respecter cette frontière : « Connaître son identité ne changerait rien à leur vie. » Il a précisé qu’un jour, il révélerait la vérité à son fils, non pas sous la pression du public, mais parce que Cristiano Junior mérite de savoir. « Quand il sera plus grand, je lui dirai la vérité, parce que c’est mon fils. (…) Je lui parlerai quand je sentirai que le moment est venu, et il comprendra son père à 100 %. » Une déclaration forte, qui affirme son rôle de père protecteur, tout en traçant clairement les limites entre célébrité et intimité familiale.