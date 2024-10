LVMH a pensé à racheter d’autres clubs français

C’est l’information de la journée de mercredi. Actuel leader de la Ligue 2, le Paris FC va bientôt changer de dimension puisqu’il va être racheté dans les prochains jours par Red Bull, mais aussi et surtout la famille Arnault qui détient le groupe de magasins de luxe LVMH. Depuis plusieurs années, la famille, qui pèse plus de 200 milliards d’euros, essayait de s’implanter dans le football. On évoquait notamment l’idée d’un rachat de l’AC Milan il y a quelques années maintenant. Mais à en croire les informations de RMC, la famille Arnault avait sondé plusieurs clubs français en difficulté et avait un temps pensé à s’offrir Lille, Saint-Etienne, mais aussi et surtout les Girondins de Bordeaux.

Sur le plateau de l’After sur RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a ajouté sur ce sujet : «peut-être même que si le Qatar avait été vendeur, c’est le PSG qu’ils auraient racheté. Ils avaient envie d’un club de foot, ils ont regardé pour Lille, Bordeaux, Saint-Etienne… Là, ils vont prendre un club qui est premier de Ligue 2. Ils vont tout faire pour assurer la montée, ça veut forcément dire qu’en janvier il y aura un ou deux nouveaux joueurs en fonction des besoins pour verrouiller la montée.» Une nouvelle ère s’ouvre au PFC.