Jean-Michel Aulas se défend sur la situation de l’OL

Alors que l’Olympique Lyonnais connaît une période compliquée en coulisses, les supporters de l’OL cherchent à comprendre comment leur club a pu périr économiquement. Alors qu’un compte fan a publié « Quel est pour vous le principal responsable de la situation économique de l’OL ? », Jean-Michel Aulas a répondu à celles et ceux qui l’accusent d’avoir mis l’OL dans une telle situation. « Si vous pouviez accepter de reconnaitre… Et me laissez travailler sans chercher à salir… Merci », a répondu l’ancien président historique des Gones avec une photo d’Une de France Football.

La suite après cette publicité

Arrivé à la tête de l’OL en 1987, Aulas a quitté le club lyonnais il y a maintenant un an et demi. Depuis le 1er juillet dernier, le dirigeant de 75 ans est le président de la Ligue féminine de football professionnel. Quelques heures après la décision de la DNCG, il avait annoncé qu’il ne comptait pas revenir à l’OL, laissant ainsi John Textor se débrouiller par lui-même pour empêcher la rétrogation de Lyon en Ligue 2.