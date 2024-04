La Premier League se lance dans une bataille à 117 M€ pour Alexander Isak !

Newcastle est redescendu sur terre. Après une saison 2022-2023 de très haute voltige en Premier League, les Magpies sont rentrés dans le rang outre-Manche. En plus d’une campagne de Ligue des Champions calamiteuse dans le groupe F de la mort avec le PSG, l’AC Milan et le Borussia Dortmund, les ouailles d’Eddie Howe sont actuellement dans une passe compliquée en championnat. Pointant au huitième rang du classement d’outre-Manche, les pensionnaires de St-James Park comptent cinq points de retard sur le sixième, Manchester United.

Pour ne rien arranger, Newcastle est ciblé par le fair-play financier. En effet, malgré le fonds souverain saoudien qui injecte de l’argent au sein de la formation du nord de l’Angleterre, la situation financière des Toons pourrait être compliquée à l’issue de la saison. D’autant plus si les coéquipiers de Bruno Guimaraes ne parviennent pas à accrocher une place européenne pour la cuvée 2024-2025. En ce sens, des ventes de cadres pourraient être envisagées dans les prochains mois. Et d’après des informations de la presse anglaise, Alexander Isak est suivi de très près de l’autre côté de la Manche. Première recrue onéreuse du grand projet de Newcastle, le buteur suédois est de plus en plus performant.

Arsenal et Tottenham en pincent pour Alexander Isak

Aujourd’hui âgé de 24 ans, le Suédois s’est forgé une solide réputation en Angleterre et est considéré comme l’un des meilleurs attaquants de Premier League. Auteur de quatre buts lors des trois derniers matches de championnat, l’ancien du Borussia Dortmund compte 18 buts en 31 apparitions cette saison sous la tunique blanche et noire. Un bilan plus que séduisant et qui a visiblement tapé à l’œil des cadors anglais selon The Sun. En effet, la publication anglaise affirme qu’un duel londonien se profile pour attirer l’attaquant longiligne avec Arsenal et Tottenham qui l’observent avec des yeux d’amour.

Alors que Gabriel Jesus peine à avoir un rendement vraiment influent pour les Gunners, ces derniers ne seraient pas contre l’arrivée d’Isak dans leurs rangs l’an prochain. Même son de cloche chez les Spurs alors que leurs voisins n’ont toujours pas su remplacer Harry Kane, parti l’été dernier au Bayern Munich. Et malgré la réticence d’Eddie Howe à l’idée de voir partir l’un de ses meilleurs joueurs, nos confrères anglais affirment que la situation financière potentiellement précaire des Magpies la saison prochaine pourrait faire réfléchir les décideurs du club. Car, si souci dans les caisses il y a, il serait impossible pour eux de refuser les 117 millions d’euros que seraient prêts à mettre les formations londoniennes pour attirer Isak. L’intéressé, arrivé en 2022 contre 71 millions d’euros, s’est dit prêt à relever un nouveau défi lors de la dernière trêve internationale : «si des choses se présentent, des choses peuvent arriver.»