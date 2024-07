Real Madrid : Endrick a complètement craqué pendant sa présentation

La présentation d’Endrick restera dans les mémoires de supporters du Real Madrid. Rarement cet exercice fut aussi difficile pour une toute nouvelle recrue. Devant sa famille et un public conquis, le jeune Brésilien (18 ans) a essayé de trouver ses premiers mots. «Je tiens à remercier tout le monde d’être venu au Bernabéu. Je ne m’attendais pas à tout ça, tant de monde», a-t-il entamé avant de fondre littéralement en larmes sous les applaudissements.

«Les fans sont fous. Je suis très heureux, car depuis que je suis enfant, j’ai toujours été fan du Real Madrid et aujourd’hui je vais jouer pour le Real Madrid. Je suis là et je suis très content, poursuit l’attaquant avant d’être à nouveau gagné par l’émotion. Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens, parce que j’ai toujours voulu être ici. C’est un rêve et il est devenu réalité. Et maintenant, chantons tous une chanson : 1, 2, 3… Hala Madrid !»