OL : accord total avec Everton pour le transfert de Jake O’Brien

Le séjour de Jake O’Brien à l’OL est déjà sur le point de se terminer. Arrivé dans l’anonymat à l’OL contre 1 million d’euros alors qu’il évoluait dans la réserve de Crystal Palace, l’Irlandais de 23 ans a connu une ascension phénoménale sous ses nouvelles couleurs puisqu’il s’est imposé rapidement en tant que titulaire au sein de la défense lyonnaise, en plein cauchemar lors du début de saison. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 27 matches de Ligue 1, O’Brien est devenu une véritable révélation du championnat de France.

Mais seulement an après son arrivée à l’OL, Jake O’Brien devrait déjà s’envoler vers d’autres horizons. Sa saison n’est évidemment pas passée inaperçue et nous vous révélions un intérêt prononcé de Brentford pour le joueur, mais aussi d’Everton et de Wolverhampton, alors que d’autres clubs anglais, mais aussi l’Ajax Amsterdam auraient ensuite montré un intérêt. Tout s’est accéléré ces dernières heures et son départ n’est maintenant qu’une question de temps.

Jake O’Brien chaud pour rejoindre Everton

Lyon ne veut pas prendre de risques et l’avait d’ailleurs préservé mercredi lors de la rencontre amicale perdue face à St Pauli (1-0). Selon nos informations, l’Olympique Lyonnais est tombé d’accord avec les dirigeants d’Everton pour le transfert de l’Irlandais de 23 ans pour environ 18 M€. De plus, le joueur est également d’accord pour s’engager avec les Toffees, qui lui ont proposé un contrat de cinq saisons. Le transfert devrait être finalisé ce week-end et le défenseur d’1m97 passera sa visite médicale en début de saison prochaine.

L’OL, qui a besoin de vendre, va donc récupérer une belle plus-value dans ce dossier. Le club lyonnais avait affirmé à la DNCG qu’il allait vendre pour 100 millions d’euros, alors que, pour le moment, seul Skelly Alvero a été vendu au Werder Brême pour un peu moins de 5 millions d’euros et que 125 millions d’euros ont été dépensés sur ce mercato estival. Un premier départ important pour les Gones, qui espèrent encore recruter.