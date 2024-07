L’OL discute avec l’AC Milan pour Yunus Musah

L’OL dépense à tout-va cet été. En annonçant l’arrivée de Georges Mikautadze, qui a fait faux bond à l’AS Monaco à la dernière minute, le club rhodanien a officialisé sa troisième recrue estivale. Quelques jours plus tard, la formation présidée par John Textor officialisait également le transfert du jeune Alejandro Gomes Rodriguez. Un nouveau renfort après les 31,9 millions dépensés pour Moussa Niakhaté et les 8 millions déboursés pour enrôler Abner Vinicius. Mais ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Cet été, les Gones ont aussi décidé de lever l’option d’achat d’Orel Mangala (23,4 millions), Ernest Nuamah (28,5 millions), Mama Baldé (6 millions) et Duje Caleta-Car (3,59 millions). Au total, Lyon a ainsi dépensé plus de 125 millions d’euros… De quoi calmer les ardeurs rhodaniennes et d’accélérer côté départs ? Rien n’est moins sûr. Si les Lyonnais ont quasiment acté le départ de Jake O’Brien, une nouvelle arrivée est espérée…

À lire

OL : accord total avec Everton pour le transfert de Jake O’Brien

Discussions en cours…

Selon nos dernières informations, l’OL a, en effet, entamé des discussions avec l’AC Milan pour un certain Yunus Musah. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rossoneri, le milieu de terrain de 21 ans plaît à la cellule de recrutement rhodanienne. Passé par Arsenal et Valence, l’international américain (39 sélections) sort, de son côté, d’une saison pleine avec les pensionnaires de San Siro (2 passes décisives, 35 matches toutes compétitions confondues).

La suite après cette publicité

Réputé pour sa qualité technique, son volume de jeu et sa capacité à transpercer les lignes adverses, le natif de New York City apporterait alors un vrai plus à l’entrejeu lyonnais. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec les Milanais pour un joueur aujourd’hui estimé à 22 millions d’euros. Parallèlement, l’OL devra également convaincre l’actuel numéro 80 de l’AC Milan de rejoindre la Ligue 1. Affaire à suivre…