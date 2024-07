Lazio : rencontre prévue avec les représentants de James Rodríguez

Avec le départ de Ciro Immobile, la Lazio se cherche des renforts offensifs sur ce mercato d’été. Ils ont d’ores et déjà enregistré des recrues sur les ailes avec Loum Tchaouna et Tijjani Noslin mais à l’image du transfert de Fisayo Dele-Bashiru, l’objectif est aussi de se munir de solides créateurs dans l’entrejeu haut. Si le dossier Vitor Roque fait du standby malgré un intérêt grandissant comme nous vous le révélions plus tôt dans le mois, la direction des Laziali a coché un nouveau profil. En effet, selon nos informations, la Lazio prévoit de rencontrer James Rodríguez la semaine prochaine afin de juger la faisabilité de la transaction en termes de salaires, de commissions et de primes. Les dirigeants ne comptent pas surpayer la légende colombienne de 33 ans, libre de tout contrat après la rupture de son bail avec le club brésilien de São Paulo. L’objectif du club italien est de minimiser les risques économiques en cas d’échec du mariage entre le Colombien et le club présidé par Claudio Lotito.

Auteur d’une formidable Copa América avec son pays (un but, six passes décisives en six matchs joués), James Rodríguez souhaite revenir en Europe et ne serait pas contre une expérience en Italie, championnat qui manque à son CV après de solides épopées en Ligue 1 avec l’AS Monaco, en Liga Portugal avec le FC Porto, en Bundesliga avec le Bayern Munich, en Liga avec le Real Madrid, en Premier League avec Everton ou encore en Superleague Elláda avec l’Olympiakós. D’après nos indiscrétions, le natif de Cúcuta privilégierait un retour en Espagne, même s’il a reçu positivement les sirènes romaines suite aux premiers contacts préliminaires établis avec la Lazio. Selon nos informations, la première offre des Biancocelesti devrait prendre la forme d’un contrat de deux années avec la seconde saison en option. Affaire à suivre.