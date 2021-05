L'OL a tenté le coup pour Florian Thauvin !

Ça sent la fin. Malgré un rapprochement depuis le départ de Jacques-Henri Eyraud, l'Olympique de Marseille et Florian Thauvin (28 ans) devraient se séparer cet été, à l'issue du bail qui les lie. L'international tricolore (10 sélections, 1 but) se laisse en effet clairement tenter par une aventure au Mexique, où l'attend un très belle offre des Tigres, comme nous vous l'expliquions ce mercredi soir.

Si rien n'est encore officiellement signé, le champion du monde 2018 prend cette option très au sérieux et un accord avec l'écurie d'André-Pierre Gignac, son ancien partenaire à Marseille, serait même très proche d'intervenir. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour voir les dernières semaines agitées du mercato de l'attaquant révélés au grand jour.

Comme Morel, Valbuena ou Nkoulou

Et si La Provence et L'Équipe ont dénombré les offres concrètes reçues (Crystal Palace, West Ham) et les marques d'intérêts (Séville, AC Milan, Naples et Atlético de Madrid) ces dernières semaines, RMC Sport nous apprend une autre approche surprenante pour l'ancien Bastiais, auteur de 8 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

L'Olympique Lyonnais aurait en effet tenté sa chance pour le natif d'Orléans dans ses filets ! Les Gones, qui ont accueilli plusieurs ex-Marseillais dans un passé récent (Jérémy Morel, Mathieu Valbuena, Nicolas Nkoulou par exemple), ne réussiront semble-t-il pas leur coup cette fois-ci. Mais le fait d'avoir essayé méritait d'être souligné.