Memphis Depay évoque sa situation au FC Barcelone

Interviewé par le média hollandais Ziggo Sport, l’attaquant du FC Barcelone Memphis Depay a parlé de sa situation au sein du club catalan. Le Néerlandais de 28 ans, qui revient tout juste de blessure a expliqué qu’il revenait avec beaucoup de détermination mais que ce n’était pas toujours facile de jouer souvent au Barça, notamment à cause de la forte concurrence pour les postes offensifs. « C'est normal qu'il y ait de la concurrence pour moi ici, je joue pour le meilleur club du monde. Je me suis blessé à un mauvais moment de la saison, ça craint. Mais maintenant je suis de nouveau en forme et heureux, j'ai marqué 2 buts. Je dois prouver que je suis un titulaire de l’équipe », a déclaré Depay.

L’ancien Lyonnais a aussi parlé du Clasico face au Real Madrid dimanche à 21h, une rencontre que le Barça va aborder avec sérénité selon lui. « Nous sommes en pleine forme. L'esprit d'équipe est extrêmement bon, il y a beaucoup d'énergie et c'est ainsi que nous aborderons le match. Ils sont en grande forme aussi, mais nous jouerons pour gagner », a expliqué le buteur qui a joué 28 matches avec les Blaugranas cette saison inscrit dix buts et délivré deux passes décisives.