LdC : la folle stat de Lionel Messi

Buteur ce mardi soir face aux Hongrois de Ferencvaros (5-1, 1ère journée de Ligue des Champions), Lionel Messi est un peu plus entré dans la légende de la compétition. L'Argentin a, en effet, enchaîné une 16e saison de rang avec au moins un but au compteur en C1.

La suite après cette publicité

Une énorme performance pour la Pulga, 116 buts en 144 matches de C1 depuis 2005 (dont 69 en phase de poules, un record), qui rejoint une autre légende Ryan Giggs, buteur lui aussi lors de 16 éditions consécutives avec Manchester United.

🔵 Leo Messi has scored in this competition for a record 16th straight season...

🔴 No player in history has more group stage goals #UCL pic.twitter.com/WivVulmpbX