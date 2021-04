Leeds United - Liverpool : les compositions officielles

La 32e journée de Premier League offre un duel de haut de tableau entre Leeds United (10e) et Liverpool (6e). A domicile, les Peacocks se présentent dans un 4-1-4-1 avec Ilan Meslier dans les cages. Ce dernier peut compter sur Luke Ayling, Diego Llorente, Pascal Struijk et Ezgjan Alioski en défense. Kalvin Phillips prend place en sentinelle derrière Helder Costa, Stuart Dallas, Tyler Roberts et Jack Harrison tandis que Patrick Bamford est seul en pointe.

Du côté de Liverpool, c'est un 4-3-3 qui est utilisé avec Alisson Becker comme dernier rempart derrière Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Ozan Kabak et Andrew Robertson. Thiago Alcantara, Georginio Wijnaldum et James Milner se retrouvent au cœur du jeu. Enfin, Roberto Firmino, Diogo Jota et Sadio Mané forment la ligne d'attaque.

Les compositions

Leeds : Meslier - Ayling, Struijk, Llorente, Alioski - Phillips - Costa, Dallas, Roberts, Harrison - Bamford

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson - Thiago, Milner, Wijnaldum - Mané, Firmino, Jota

