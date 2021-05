Chelsea : Edouard Mendy revient sur sa période difficile

Le destin des footballeurs est parfois magnifique. Celui d’Edouard Mendy (29 ans) l’est assurément. S’il s’apprête à disputer une finale de Ligue des champions dans les buts de Chelsea, le gardien sénégalais a connu de nombreuses années de galère avant cela. En 2014, il s’était même retrouvé au chômage, sans club et n’était pas loin d’arrêter le football.

Dans un entretien pour Telefoot, l'ancien gardien rennais est revenu sur cette période très difficile. « C'est ma mère qui m’a conseillé de m’inscrire à Pôle emploi. Parfois, j’y repense et je ne souhaite ça à personne. Je me suis dit une dizaine de fois que pour moi le foot était fini. C’est une période où on a envie de tout arrêter, où on se sent peu utile. J’étais triste, en colère... J’avais la rage. »