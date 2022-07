Leicester est en pleine galère sur ce mercato

La suite après cette publicité

Le début de la Premier League se rapproche à grands pas. Le 5 août prochain, Crystal Palace recevra Arsenal pour inaugurer cette nouvelle saison. Deux jours plus tard, Leicester accueillera Brentford et espère mieux démarrer qu'il n'a terminé l'exercice précédent. Restés aux portes des places européennes, les Foxes nourrissent de grandes ambitions pour retrouver une compétition continentale. Ils ont pourtant pris du retard dans leur préparation. Le club anglais est une anomalie outre-Manche, il est le seul de l'élite à ne toujours pas avoir recruté.

Il n'y a pas eu de départ non plus puisque seul Ademola Lookman a terminé son prêt pour revenir à Leipzig. Et il est bien là le problème. Leicester avait un plan bien dessiné en abordant son mercato : vendre quelques cadres comme Youri Tielemans et Harvey Barnes pour recruter. Caglar Soyuncu, Hamza Choudhury ou encore Ayoze Perez disposaient quant à eux d'un bon de sortie. D'après The Telegraph, il n'y a pas vraiment d'autres façons de faire puisque la masse salariale est considérable par rapport aux revenus.

Pas de vente = pas de recrue

D'après le média, les projections sur la saison à venir ne sont pas bonnes. Les pertes atteindraient les 105 M€ mais ce n'est pas le plus préoccupant car le propriétaire mettra la main au pot. C'est surtout la taille de l'effectif (26 joueurs, sans compter les jeunes) et son coût qui inquiètent. Le club anglais possède quelques poids morts qui compliquent son dégraissage. Autrement dit, sans vente il n'y aura pas de renfort. Les pistes ne manquent pas pourtant entre Levi Colwill (Chelsea), Noni Madueke (PSV) et Matt O'Riley (Celtic).

Tous ces dossiers sont pour le moment mis en stand-by, faute d'argent frais. Il ne faut pas tout voir en noir non plus. Youri Tielemans est par exemple dans le viseur d'Arsenal mais l'offre de 35 M€ n'est pour le moment jamais arrivée. Monaco tente d'attirer Boubakary Soumaré et a même formulé une première proposition de 12 M€ selon nos informations. Les Foxes sont prêts à lâcher le milieu de terrain pour 20 M€. Les positions des deux directions sont à l'heure actuelle relativement éloignées l'une de l'autre.

Des bons de sortie chez les intransférables

Le retard s'accumule ce qui oblige les Foxes à ajuster leur plan. Ils vont devoir écouter des offres pour des joueurs encore qualifiés d'intransférables il y a quelques semaines. Ainsi, James Maddison, Kelechi Iheanacho et Timothy Castagne ne sont plus à l'abri d'un départ. Leicester paye ici son sens de la démesure, des derniers mercatos un peu ratés et de lourdes blessures chez certains joueurs la saison passée (Justin, Fofana, Vardy). Il a également prouvé il n'y a pas si longtemps qu'il avait de la ressource et peut toujours en surprendre plus d'un.