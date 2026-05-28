Barça : Anthony Gordon est arrivé

C’est bouclé. Dans les prochaines heures, le FC Barcelone devrait confirmer le transfert d’Anthony Gordon, qui va coûter 80 millions d’euros bonus compris. Le joueur de 25 ans, qui appartient encore à Newcastle pour quelques heures seulement, sera la première recrue estivale du champion d’Espagne en titre.

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📸 ANTHONY GORDON ja és a Barçelona. Passara revisió mèdica i firmarà el contracte per CINC temporades.



“SOY MUY FELIZ” ha dicho nada más aterrizar. @QueThiJugues @ellarguero pic.twitter.com/KoNz3vzpdr — Nil Solà (@Nilsola10) May 28, 2026

Et comme l’indique la Cadena SER, l’international anglais est arrivé à Barcelone. Des vidéos de lui à l’aéroport circulent déjà, et il devrait donc prochainement passer sa visite médicale, puis signer son contrat avec son nouveau club.