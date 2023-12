Man Utd : la famille Glazer va toucher le jackpot !

Dimanche, en guise de cadeau de Noël, Manchester United a officialisé le rachat de 25% du club par Jim Ratcliffe, fondateur d’INEOS. Si la famille Glazer restera aux commandes - Joel et Avram Glazer, les deux frères les plus impliqués de la fratrie, vont continuer à gérer -, la politique sportive risque de prendre un nouveau tournant, pour le plus grand bonheur des supporters mancuniens.

La suite après cette publicité

En effet, les Red Devils devraient connaitre d’importants travaux, dans tous les sens du terme. Le but est simple, sur le papier, pour Jim Ratcliffe : refaire de Manchester United l’un des plus grands clubs au monde. Et ce n’est pas gagné. Du côté de la famille Glazer, on se frotte les mains. L’Équipe rapporte que cette dernière devrait empocher 575 millions d’euros grâce à l’entrée du fondateur d’INEOS dans le capital. Une immense somme pour les Glazer qui sont les grands gagnants de ce rachat, en tout cas bien plus qu’Erik ten Hag, qui pourrait être menacé à l’avenir si les résultats ne s’améliorent pas.