PSG : les explications du tacle de Luis Enrique sur Manuel Ugarte

Au sortir de la victoire du Paris Saint-Germain face à Toulouse mercredi dernier (2-0), Luis Enrique avait fait parler de lui en lâchant une sacrée punchline sur son choix de ne pas utiliser Manuel Ugarte dans ce match. «Ugarte ? Aujourd’hui, il a été magnifique : aucun ballon perdu, aucune erreur, parfait». Sauf que l’Espagnol s’est expliqué juste après, ce que très peu de médias ont relayé. Et sans surprise, il voulait envoyer un message de motivation au milieu uruguayen.

« C’est une équipe de très haut niveau et je veux deux joueurs incroyables à chaque poste. Pourquoi ? Pour que personne ne s’endorme et que tout le monde s’améliore. Je suis ravi de Manu Ugarte et de tous les joueurs qui n’ont pas joué aujourd’hui. Ils ne peuvent pas tous être impliqués. C’est la compétition que nous voulons dans une équipe de ce niveau, pour Manu Ugarte et pour tous les joueurs. C’est l’objectif : être meilleur chaque jour. Je veux toujours qu’ils s’améliorent, je ne me contente pas d’un résultat. » Le débat est clos.