PSG - Rennes : les compositions sont tombées

La 10e journée de Ligue 1 offre un choc au sommet entre le leader, le Paris Saint-Germain ainsi que le troisième, le Stade Rennais. A domicile, les Parisiens se présentent dans un 4-3-3 avec Keylor Navas dans les buts. Ce dernier peut compter sur Thilo Kehrer, Marquinhos, Abdou Diallo et Layvin Kurzawa en défense. Positionné en sentinelle, Leandro Paredes est accompagné par Ander Herrera et Idrissa Gueye. Enfin, Alessandro Florenzi et Angel Di Maria soutiennent Moise Kean sur le front de l'attaque.

De son côté, le Stade Rennais poursuit dans son 4-3-3 classique avec Alfred Gomis en dernier rempart. Le Sénégalais est devancé par Hamari Traoré, Damien Da Silva, Nayef Aguerd et Adrien Truffert. Benjamin Bourigeaud, Steven Nzonzi et James Lea Siliki se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, le trio offensif des Bretons est constitué de Jérémy Doku, Serhou Guirassy et Yann Gboho.

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Navas - Kehrer, Marquinhos, Diallo, Kurzawa - Herrera, Paredes, Gueye - Florenzi, Kean, Di Maria

Stade Rennais : Gomis - Traoré, Da Silva, Aguerd, Truffert - Bourigeaud, Nzonzi, Lea Siliki - Doku, Guirassy, Gboho