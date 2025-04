Real Madrid : énorme rebondissement dans le feuilleton Jürgen Klopp

Il s’agit sûrement de l’élimination de trop. Amorphe durant les deux rencontres de quart de finale de Ligue des Champions face à Arsenal, le Real Madrid est sorti par la petite porte dans une compétition sur laquelle le club règne depuis tellement d’années. Et alors que de nombreux joueurs ont logiquement été pointés du doigt, cette élimination a également fortement resserré l’étau autour de Carlo Ancelotti. Légende du club madrilène à travers ses deux mandats auréolés de succès, le coach italien ne devrait pas survivre à ce dernier affront alors que son avenir s’écrivait déjà en pointillés dans la capitale ibérique.

En effet, depuis de nombreux mois, l’ancien entraîneur du PSG est ciblé par le Brésil. Un intérêt qui est revenu encore plus fort ces dernières semaines avec l’éviction de Dorival Junior sur le banc de la Seleçao. Bien qu’il était enclin à rester encore longtemps au Real, la possibilité de devenir sélectionneur d’une telle nation n’a pas rendu Carlo Ancelotti insensible. Son avenir chez les Merengues étant conditionné à de bonnes performances en C1, l’élimination face à Arsenal a donc forcément obscurci son avenir à la Casa Blanca. Dès lors, la presse espagnole a avancé de nombreux noms pour le remplacer.

Jürgen Klopp n’a pas envie de redevenir entraîneur la saison prochaine

Bien que la solution évidente semble être l’arrivée de Xabi Alonso, brillant depuis plusieurs années sur le banc du Bayer Leverkusen et ancien du club, la volonté farouche du Werkself de ne pas se séparer de leur cerveau a refroidi quelques ardeurs à Madrid. Dès lors, d’autres noms ont été évoqués par les médias ibériques ces dernières heures. Et le nom de Jürgen Klopp est revenu avec insistance. Ancien entraîneur de Liverpool, l’Allemand a décidé de mettre sa carrière sur le banc en suspens l’été dernier en devenant directeur du football chez Red Bull. Un rôle bien moins éprouvant que celui d’entraîneur, mais qui lui permet tout de même d’avoir une grande influence sur le football allemand et les clubs de la galaxie Red Bull.

Néanmoins, les postes du Real Madrid et du Brésil étant disponibles, la presse espagnole s’est emballée et a expliqué ce vendredi matin que la légende de Liverpool pourrait reprendre du service pour l’un de ces deux postes. Une information démentie il y a quelques heures par Sky Germany. En effet, selon les indiscrétions d’outre-Rhin, Klopp n’a aucunement l’intention de retrouver un banc pour la saison prochaine, peu importe le club qui le sollicite. Des informations appuyées par les propos de son agent historique, Marc Kosicke, qui confirme ces informations : «Jürgen est très heureux de son nouveau rôle de directeur du football mondial chez Red Bull.» Une déclaration laconique qui devrait pourtant rebattre de nombreuses cartes à Madrid…