Ronald Koeman dézingue Joan Laporta

Le FC Barcelone de Ronald Koeman ne sera pas resté dans les mémoires. Pire encore, malgré le temps qui passe, le coach néerlandais n’a jamais digéré son éviction par Joan Laporta. Le président barcelonais est régulièrement la cible de critiques de la part de son ancien entraîneur. C’est encore le cas ces dernières heures à l’occasion d’une conférence de presse dans le cadre de la fondation Koeman. Il regrette notamment la gestion par la présidence de ceux qui ont fièrement porté les couleurs du club. «Il semble que les légendes du club n’aient aucun sens pour ce conseil d’administration», tranche-t-il d’emblée, avant de poursuivre sur le cas Nico Williams, et d’en remettre une couche sur Laporta. «Je ne peux pas regarder à l’intérieur du club pour savoir si c’est possible (le transfert de Nico Williams). Je comprends l’intérêt parce que c’est un grand joueur. Je ne sais pas si ce sont des rumeurs ou pas. Ils ont l’intention de se battre pour ce type de joueur mais ces dernières années, le problème du Barça a été le départ Messi, le mien, celui de Xavi… Je pense que le mieux est de respecter les légendes du club. C’est bien plus important que de se battre pour un joueur.»

Le sélectionneur des Pays-Bas, qui est allé jusqu’en demi-finale de l’Euro, éliminé par l’Angleterre (2-1), estime que Laporta ne fait pas de bien au FC Barcelone. «Le Barça doit être au sommet et ces dernières années, il n’est pas là où il devrait être pour concourir. Je pense que c’est à cause du conseil d’administration, car il ne travaille pas bien.» Koeman reste toujours supporter du club malgré son éviction en 2021. Il espère d’ailleurs revenir un jour, bien sûr avec d’autres personnes à sa tête. «J’ai un rêve et c’est de revenir au Barça. Mais pas en tant qu’entraîneur et avec un autre président.» Enfin, il profite de cette intervention médiatique pour souhaiter bonne chance à Hansi Flick, le nouvel coach de l’équipe première. «J’espère que Laporta sera enfin patient avec son entraîneur. Si vous ne ressentez pas le soutien du président, vous êtes perdu.» Il en sait quelque chose.