Premier League : West Bromwich Albion neutralisé par Newcastle

On dispute la 27e journée de Premier League ce week-end. Dans leur antre The Hawthorns, sans se montrer extrêmement dangereux, ce sont les Baggies qui se sont procurés les meilleures opportunités dans le premier acte, alors que Newcastle s'est contenté d'allonger. A la demi-heure de jeu, Jonjo Shelvey a bien repris un corner au premier poteau mais il est tombé sur Johnstone, tandis que sept minutes plus tard Mbaye Diagne n'a pas suffisamment croisé son coup de casque. Voilà, peu ou prou, les seuls frissons d'un premier acte médiocre. Ensuite, West Bromwich Albion a poussé avec plus d'intensité et Matt Phillips a dévissé sur une occasion en or (54e), juste après un tir de l'extérieur de la surface de Conor Gallagher.

La suite après cette publicité

Joe Willock, décalé dans la surface à droite à l'issue d'un contre, a tenté de répliquer avec un tir sec, mais Johnstone a évacué sur le côté (61e). Et, tout de suite après, Diagne a à nouveau placé une tête, sans inquiéter Martin Dubravka (62e). WBA a continué d'attaquer avec maladresse, comme sur ce rush côté gauche de Phillips conclu par un centre pour personne (76e), mais les Baggies ont manqué de jus et de lucidité. Ce nul condamne presque déjà West Bromwich à la relégation, Newcastle passe provisoirement devant Brighton et creuse légèrement l'écart avec la zone rouge.