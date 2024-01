OM : la sortie forte de Konrad de La Fuente

Prêté à Eibar (LaLiga2) cette saison après son échec à l’Olympiakos, Konrad de La Fuente (22 ans) est devenu un indésirable de Pablo Longoria depuis quelques saisons. Pourtant dans une interview accordée aux Réservistes, le joueur formé au FC Barcelone a évoqué son envie de revenir sur la Canebière : « Le plus important est d’avoir du temps de jeu et de progresser cette saison, et après on verra je ne sais pas, j’aimerais retourner à Marseille, a expliqué l’ailier de 22 ans. Tout ce que je peux faire c’est de le montrer sur le terrain, et laisser les choses se faire. »

La suite après cette publicité

Cette saison, l’international américain est à la peine. Très souvent remplaçant, il n’a disputé que 70 minutes en championnat pour aucun but ni de passe décisive. Pas sûr que Longoria veuille le récupérer à la fin de son prêt.