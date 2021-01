LOSC : Christophe Galtier juge l'arrivée de Sylvain Armand

Cette semaine, le LOSC a annoncé l'arrivée de Sylvain Armand au poste de coordinateur sportif. Christophe Galtier, interrogé ce vendredi en conférence de presse, a évoqué cette arrivée. «Sylvain vient occuper le départ surprise d’Olivier Gagne. Le président a l’habitude de travailler avec Sylvain, c'est normal qu’il s’entoure de gens qu’il connaît. Dans la démarche, le président m’avait demandé de rencontrer Sylvain pour échanger sur le plan des prérogatives et le plan humain. On a échangé depuis une heure, au sujet des besoins que j’ai à ce poste-là. (...) On a eu un échange très intéressant. Ensuite, quand vous faites un peu le tour, que les informations sont positives à son sujet, bon. Après, à nous de l’intégrer rapidement à notre équipe pour qu’il puisse s’intégrer rapidement et soit une valeur ajoutée à l’organisation», a-t-il lâché, expliquant ensuite ce qu'il attendait de lui.

«C'est un poste important, il est là pour mettre de l’huile dans les rouages, pour que les règles de vie et de vestiaire soient respectées. Il est aussi là pour être le confident des joueurs et veiller à ce que tout ce qui est important pour l’équipe fonctionne bien, lors des déplacements, à domicile, l’état des terrains, des échanges avec les joueurs. Que toutes les informations d’utilité me remontent, c’est un outil supplémentaire», a-t-il glissé, assurant qu'il n'était pas là pour s'occuper du mercato. «Il n'est pas là pour travailler sur le recrutement, pas d’intervention sur l’aspect technique, soutien et valeur ajoutée à tous ceux qui travaillent autour de l’équipe». C'est dit.