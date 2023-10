Dossier Mbappé : Fayza Lamari face à un problème de taille

La suite après cette publicité

Fayza Lamari avait défrayé la chronique ces derniers mois en se lançant dans le métier d’agent. Et quoi de plus pratique que d’être la mère de Kylian et d’Ethan Mbappé pour avoir ses deux premiers « clients » de renom. Plus tard, la mère du numéro 7 du Paris Saint-Germain a également récupéré le Lyonnais Rayan Cherki. Mais aujourd’hui, il y a urgence. Marca souligne en effet que la mère de Mbappé va devoir se plier rapidement aux lois de la FIFA si elle veut continuer son rôle d’agent. Pour rappel, l’instance dirigeante du football mondial avait fait une grande annonce le 29 septembre denier.

« Partiellement mis en œuvre depuis janvier 2023, le Règlement sur les agents de la FIFA entrera pleinement en vigueur au 1er octobre 2023. Ce document est le fruit d’un processus exhaustif de consultation impliquant les joueurs, les clubs, les ligues, les fédérations nationales et les agents eux-mêmes. La légalité, la validité et la proportionnalité du règlement ont été confirmées par une décision du Tribunal Arbitral du Sport. Par ailleurs, des tribunaux allemands, belges, espagnols, néerlandais, suisses et tchèques ont rejeté des demandes d’injonction contre ce nouveau texte déposées aux niveaux national et international. La FIFA fera donc appliquer l’ensemble des dispositions de son Règlement sur les agents à compter du 1er octobre, y compris l’obligation de recourir à des agents titulaires d’une licence, le plafonnement des commissions ou encore les nouvelles mesures relatives à la protection des mineurs. La seule exception concernera l’Allemagne, où une injonction préliminaire accordée par un tribunal local ne permettra pas l’application de certaines dispositions ».

Un examen pas avant 2024

En clair, Fayza Lamari n’est, aujourd’hui, plus autorisée à exercer en tant qu’agent officiel de Mbappé et de Cherki. Le journal espagnol indique d’ailleurs que le nom de la mère du Parisien n’apparait pas dans la liste publiée sur la FIFA Agent Platform. À l’heure où le futur de Mbappé se joue en coulisses, le clan Mbappé doit trouver la parade. Car cette situation va encore durer quelques mois.

Dans son communiqué, la FIFA a indiqué avoir accordé environ 4500 licences et invite les candidats intéressés ou recalés à se présenter aux futures sessions qui auront lieu en mai et en novembre 2024. Si elle veut poursuivre son activité le plus rapidement possible, Fayza Lamari ne devra pas se rater en mai prochain. Affaire à suivre.