Equipe de France : les révélations d'Olivier Giroud sur ses retrouvailles avec Karim Benzema

Le 18 mai dernier, le microcosme du football français saluait le retour de Karim Benzema en équipe de France. Plus de cinq ans après, l'attaquant du Real Madrid était convoqué dans la liste des 26 pour l'Euro 2021. Une sacrée surprise du chef concoctée par Didier Deschamps. Si sportivement, la convocation de Benzema pour le prochain championnat d'Europe des Nations ne souffre d'aucune contestation, personne n'a occulté sa sortie lors d'un live Instagram sur Olivier Giroud en mars 2020.

« On ne confond pas la F1 avec le karting. Et je suis gentil. Maintenant, next. Je parle même plus de lui. Je sais que je suis la F1. » Des propos qui avaient provoqué alors un gigantesque tollé. Quelques mois après ces déclarations fracassantes, les deux protagonistes se sont donc retrouvés chez les Bleus. Comment la cohabitation entre les deux hommes allait-elle se dérouler après cet épisode délicat ? Dans une interview accordée au Figaro, le récent vainqueur de la Ligue des champions a décidé de sortir du silence.

Olivier Giroud n'en veut pas à Karim Benzema

Visiblement apaisé, le champion du monde 2018 a su prendre du recul sur le sujet. Soucieux de tourner la page, l'attaquant de Chelsea se réjouit du retour de Karim Benzema en sélection et l'accueille à bras ouverts. « Il n'y a aucune raison de se taper dessus avec Karim. Les déclarations qu'il a eues sur moi m'ont fait sourire et marrer plus qu'autre chose. Je l'ai pris avec beaucoup de recul à l'époque et encore plus aujourd'hui, » lâche le buteur des Bleus dans un souci d'apaisement.

Car parmi toutes ses qualités de footballeur, Olivier Giroud reste un élément indispensable par sa volonté omniprésente de penser au collectif. Et le retour de KB9 aux affaires ne changera en rien ce leitmotiv. Relancé une nouvelle fois sur un potentiel défi qu'il pourrait lancer à son partenaire en cas de victoire finale des Bleus le 11 juillet prochain, Olivier Giroud a rétorqué avec un certain humour. « Vous ne lâchez pas l'affaire par rapport à ça. On ira fêter ça tous les deux sur un circuit en karting, ça fera une belle photo. » C'est ce qu'on appelle être un grand seigneur...