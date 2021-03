MU : Bruno Fernandes agacé par les critiques

Dimanche, Manchester United se déplace à l'Etihad Stadium pour y affronter Manchester City. Un derby à la saveur particulière pour les Red Devils qui comptent quatorze longueurs de retard sur le leader de Premier League. Une rencontre où la performance de Bruno Fernandes sera forcément scrutée. Jugé moins décisif face aux équipes du top 6, le milieu offensif portugais s'est montré un brin irrité par ce jugement qu'il estime totalement injustifié.

« Je sais que les gens espèrent que Bruno marque ou fasse des passes décisives dans tous les matchs parce que quand je suis arrivé, j'ai très bien joué. Si vous regardez mes stats, tout le monde pense que Bruno doit marquer à chaque match, Bruno doit faire des passes décisives à chaque match. Et je veux faire ça, c'est la chose la plus importante. Mais en tant que joueur, je ne regarde pas si c'est contre le top 6 ou le restant de la ligue. J'aborde tous les matchs de la même manière. Et je pense que le championnat n'est pas un sprint mais un marathon. Donc vous ne devez pas marquer ou gagner seulement contre le big six, mais vous devez marquer et gagner contre tout le monde. Certaines personnes disent que je joue mal en ce moment, et je dois faire mieux c'est vrai. Je suis d'accord, parce que vous pouvez toujours faire mieux. Mais pour moi, c'est ok, je peux avoir la pression sur mes épaules, » a ainsi analysé l'international lusitanien dans une interview accordée à Sky Sports. Sa prestation face à Manchester City sera forcément surveillée de très près...