La Juventus refuse une offre plus qu'alléchante pour Federico Chiesa

Six apparitions en six matches, deux buts inscrits et des prestations plus qu'intéressantes. Federico Chiesea a réalisé un très bel Euro 2020 avec l'Italie, couronné du titre de Champion d'Europe il y a quelques semaines. Alors forcément, après déjà une saison séduisante sous le maillot de la Juventus (46 matches, 15 buts, 11 caviars), l'ailier italien attise les convoitises. Depuis plusieurs jours, les médias européens annoncent en force que les cadors du Vieux Continent sont sur le coup, tels que le Bayern Munich, Manchester City, Chelsea ou encore Liverpool.

Cependant, avec le rendement du joueur prêté par la Fiorentina jusqu'en juin 2022, la Vieille Dame ne compte faire aucun cadeau aux autres clubs. Et un message vient justement d'être envoyé aux courtisans de Federico Chiesa. Ce samedi, La Repubblica affirme tout simplement que les Bianconeri ont refusé une proposition de 100 millions d'euros venant des Reds de Liverpool pour le joueur de 23 ans ! La raison ? Massimiliano Allegri, le nouvel entraîneur de la Juve, le voit comme un élément essentiel de l'équipe et donc le président Andrea Agnelli a refroidi le club anglais.

La Juve a elle une OA de 40M€

Mais ce n'est pas non plus pour rien si la Juventus a dit non à l'équipe entraînée par Jürgen Klopp. Prêté l'été dernier par la Viola pour deux saisons, Federico Chiesa a encore un exercice à faire avec les Bianconeri. Mais surtout, la Juve a une option d'achat obligatoire de 40 millions d'euros si ces objectifs sont remplis. Premièrement, le club turinois doit finir dans le top 4 en 2020/21 (4e cette saison) et 2021/22. Et deuxièmement, Chiesa doit jouer 60% des rencontres avec au moins 30 minutes de temps jeu ou il doit marquer 10 buts et délivrer 10 passes décisives.

Autant dire que tout est bien parti pour que la Vieille Dame conserve l'international italien l'été prochain. Et à ce prix-là, après une saison 2020-2021 pleine et ce titre avec l'Italie, Federico Chiesa vaut largement les 40 millions d'euros de l'option d'achat. Mais surtout, si le principal concerné refait une saison de haute volée, la Juventus pourra récupérer encore plus de liquidités lors du mercato estival 2022 si elle souhaite s'en séparer. Le numéro 22 aura alors 24 ans, et une longue carrière encore devant lui.