Serie A : le Torino s’impose à Cagliari

Match d’ouverture de la 22e journée de Serie A : le Torino se déplaçait sur la pelouse de Cagliari, avec l’occasion non seulement de creuser l’écart au classement du championnat transalpin avec son poursuivant, le Genoa, mais également se relancer dans la lutte pour les courses européennes. Mission réussie pour le club turinois, vainqueur en Sardaigne (2-1).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Torino 31 21 1 8 7 6 20 19 17 Cagliari 18 22 -17 4 6 12 21 38

Il Granata débloquait d’abord la marque par l’intermédiaire du Colombien Duvan Zapata (0-1, 23e), avant de voir Samuele Ricci doubler la mise avant la pause (0-2, 45+3e). La réduction du score de Nicolas Viola pour les locaux (1-2, 77e) et le but refusé à Pietro Pellegri (90+2e) ne changeaient rien au sort de la rencontre. Les Taureaux reviennent, avec cette victoire, à trois points provisoires du top 4. Les Rossoblù, quant à eux, ne sont plus qu’à deux points de la zone rouge.