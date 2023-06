Barça : Joan Laporta promet un hommage à Messi malgré l’échec de son retour

La suite après cette publicité

Tout portait à croire que Lionel Messi effectuerait son retour en grandes pompes du côté de Barcelone cet été, et pourtant… Le septuple Ballon d’Or aura surpris son monde en ralliant l’Inter Miami de David Beckham. L’une des raisons principales de ce choix ? Une volonté de prendre de la distance avec le football européen et toute la pression qu’il engendre. Dans un entretien accordé à TV3, le président du Barça Joan Laporta a d’ailleurs confirmé cette information livrée par l’Argentin au moment de son départ, indiquant par ailleurs qu’il travaillait pour lui rendre un hommage d’envergure.

«Messi avait eu une période difficile à Paris. Avec beaucoup de pression. Il ne voulait pas l’avoir, et il l’aurait sûrement eue ici aussi, a expliqué le président catalan. On lui a dit qu’on comprenait et que les culés aussi. Le Barça sera toujours sa maison. J’espère qu’il s’en sortira à Miami. Je lui ai dit que nous travaillions sur un super hommage. Nous devons nous souvenir de la mémoire des grands joueurs. J’espère que ce sera quand le Camp Nou rouvrira. »

