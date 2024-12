Ça a clashé entre Emiliano Martinez et Jack Grealish

Ça a chauffé entre Emiliano Martínez et Jack Grealish lors de la rencontre entre Aston Villa et Manchester City (2-1). Alors que Peter Banks, arbitre de la rencontre, avait sifflé la mi-temps du match de la 17e journée de Premier League, le portier argentin a chambré l’international anglais à l’entrée du couloir du stade. « Tu penses que t’es un grand garçon, hein », a lâché le champion du monde 2022 à Grealish dans une vidéo filmée par un supporteur et posté sur les réseaux sociaux.

Séparés par un membre du staff, Grealish et Martínez ont encore échangé quelques mots avant de poursuivre leur chemin vers leurs vestiaires respectifs. Le gardien de 32 ans a été averti par l’arbitre pour son comportement en dehors du terrain. Chambré également par les supporters de son ancien club, Grealish a quant à lui fait le signe « 3 » rappelant le nombre de Premier League qu’il a remportée avec Manchester City.