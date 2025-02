Manchester City-Real Madrid : les compositions officielles

C’est le choc de la soirée. Manchester City reçoit le Real Madrid ce mardi à 21h dans le cadre du barrage aller de la Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur notre site. A la peine en Premier League et en Ligue des champions, les hommes de Pep Guardiola voudront s’imposer contre les Madrilènes, dans ce duel qui rythme l’Europe depuis 4 saisons. De leur côté, les Madrilènes, en tête de la Liga malgré leur nul contre l’Atlético ce week-end (1-1), pourraient faire un coup à l’Etihad Stadium.

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-2-3-1 avec une défense composée d’Akanji, Aké, Ruben Dias et Gvardiol. Haaland animera l’attaque avec Savinho et Grealish derrière lui. Du côté de Carlo Ancelotti, Valverde occupe le poste de latéral droit à la place de Lucas Vazquez avec Asencio, Tchouaméni et Ferland Mendy à ses côtés. Camavinga est aligné dans l’entrejeu tout comme les quatre fantastiques, Bellingham, Rodrygo, Mbappé et Vinicius.

Les compositions officielles :

Manchester City : Ederson - Akanji, Dias, Aké, Gvardiol - Stones, De Bruyne, Bernardo Silva - Grealish, Haaland, Savinho.

Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Tchouaméni, Mendy - Camavinga, Ceballos, Bellingham - Rodrygo, Mbappé, Vinicius.