Manchester City-Chelsea : les compositions d'équipes !

Big night in Porto ! Le monde, et l'Angleterre tout particulièrement, a les yeux braqués sur le Portugal, où se déroule la finale de la Ligue des champions Manchester City-Chelsea (à suivre en direct commenté sur FM à 21h). Deux formations qui ont connu des saisons bien différentes, puisque si les Citizens ont roulé sur l'Angleterre, les Blues ont connu des début compliqués avec Frank Lampard, remplacé en cours de saison par Thomas Tuchel. Ce soir, les Skyblues ont l'opportunité d'enfin décrocher le Graal tant attendu depuis le rachat du club en 2008, alors que Chelsea vise un deuxième sacre.

Pour ce duel, Pep Guardiola mise sur Ederson dans les cages. Devant lui, une ligne de quatre composée de Kyle Walker et Oleksandr Zinchenko sur les côtés, et du duo Stones-Dias dans l'axe. De Bruyne, Bernardo Silva et Ilkay Gundogan seront présents dans l'entrejeu, prêts à servir le trio offensif Mahrez-Sterling-Foden, qui espère en faire voir de toutes les couleurs à Chelsea. De son côté, Thomas Tuchel peut lui aussi s'appuyer sur son onze de gala. Rudiger, Thiago Silva et Azpilicueta composeront la muraille devant Edouard Mendy, avec Ben Chilwell et Reece James sur les flancs. N'Golo Kanté et Jorginho auront du boulot au milieu, alors que Mason Mount et Kai Havertz joueront en soutien de Timo Werner.

Les compositions d'équipes :

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Zinchenko - Bernardo, Gundogan, de Bruyne - Mahrez, Sterling, Foden

Chelsea : Mendy - Rudiger, Thiago Silva, Azpilicueta - James, Kanté, Jorginho, Chilwell - Mount, Havertz - Werner