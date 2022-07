Manchester City s'offre un nouveau gardien

Manchester City officialise la signature du gardien allemand Stefan Ortega Moreno, pour un contrat de trois ans (2025). Le joueur de 29 ans - titulaire avec le 17e de Bundesliga l'an passé - rejoint les Skyblues gratuitement, après l'expiration de son contrat à l'Arminia Bielefeld.

Fidèle à l'Arminia, où il évoluait depuis 2007, Ortega Moreno a participé aux montées du troisième au deuxième échelon (2013), puis en Bundesliga, en 2020. Il n'a cependant pu éviter la relégation lors de la saison écoulée. Il devient la deuxième recrue de l'été de City, après Erling Haaland, et portera le maillot numéro 18.

We are pleased to announce the signing of goalkeeper Stefan Ortega Moreno on a three-year deal 🧤



Welcome to City, Stefan! 💙



Read more ⤵️