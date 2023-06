Chelsea : Mateo Kovačić confirme son envie de partir

La suite après cette publicité

Tout porte à croire que Mateo Kovačić quittera bien Chelsea cet été, et lui-même le confirme. Appelé à commenter l’information de ces derniers jours au sujet d’un potentiel départ du club londonien, l’international croate n’a pas slalomé entre les questions et a clairement indiqué son intention de relever un nouveau challenge. Pour rappel, l’ancien joueur du Real Madrid est cité avec insistance du côté de Manchester City par la presse britannique.

«Il me reste un an sur mon contrat avec Chelsea. C’est vraiment une mauvaise saison. Tout indique qu’après cinq ans, je changerai d’environnement, mais nous verrons tout de même ce qui se passera, a-t-il confié, avant d’évoquer le finaliste de la Ligue des Champions, Manchester City. Manchester City est une 'top’ équipe et mérite d’être en finale de Ligue des champions. C’est ce que j’ai à dire. L’été est long, nous verrons ce qui se passera à l’avenir.»

À lire

L’Arabie saoudite veut tenter le gros coup Riyad Mahrez