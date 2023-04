Manchester City accélère pour Mateo Kovačić

La suite après cette publicité

Ces derniers temps, Chelsea anime quasiment à lui tout seul le mercato. Depuis le départ de Roman Abramovitch et l’arrivée de Todd Boehly, il y a un an maintenant, la formation londonienne est au cœur de presque toutes les rumeurs mercato. Il faut dire que le milliardaire américain a vite fait parler de lui en dépensant des sommes astronomiques sur le marché des transferts (plus de 650 millions en deux mercato). En plus de cela, les résultats sportifs du club ne sont absolument pas au rendez-vous. Les Blues, malgré un effectif XXL, déçoivent aussi bien en Coupe d’Europe qu’en Premier League avec une très décevante 11e place au classement.

Les mauvais résultats cette saison ont déjà eu la peau de Thomas Tuchel et Graham Potter. Et l’arrivée en intérim de Frank Lampard n’a rien arrangé du tout. Au contraire. L’effectif pléthorique de Chelsea ne parvient pas à redresser la barre et certains joueurs commencent déjà à faire passer des messages. «Il y a eu un changement de propriétaire, des nouveaux joueurs qui sont arrivés… Il a fallu augmenter la taille du vestiaire car il ne pouvait plus accueillir tous les joueurs de l’effectif. Le point positif, c’est que nous avons de très bons joueurs désormais. Mais d’un autre côté, il y en aura forcément qui seront mécontents de leur temps de jeu. Il y aura toujours des joueurs déçus, tout le monde ne peut pas jouer en même temps. L’entraîneur ne peut aligner que onze joueurs parmi la trentaine figurant dans l’effectif. C’est difficile, certains se retrouvent hors du groupe. Il y a eu huit recrues en janvier. Il faut arrêter et mettre une stratégie en place pour ne pas répéter les mêmes erreurs la saison prochaine», confiait ainsi le capitaine Thiago Silva après l’élimination face au Real Madrid.

Avec presque 5 joueurs pour chaque poste et des sommes conséquentes dépensées sur le marché des transferts, Chelsea est aussi conscient qu’il va devoir sérieusement dégraisser cet été. D’abord pour retrouver un environnement plus sain sportivement, ensuite pour retrouver un équilibre financier et ne pas craindre une possible sanction du fair-play financier. Mais il faudra faire vite et le club doit vendre avant le 30 juin. Et dans cette mission dégraissage, un joueur pourrait rapidement faire ses valises : Mateo Kovacic. En effet, selon le média N1, les représentants de l’international Croate se sont rendus à Londres pour entamer des négociations avec… Manchester City. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le milieu de 28 ans est une bonne opportunité pour les Cityzens surtout que Chelsea a besoin de vendre rapidement.

Selon les indiscrétions de N1, Pep Guardiola apprécie énormément le profil du joueur et estime qu’il serait un très bon renfort cet été. Il entre parfaitement dans le projet de jeu du technicien espagnol et viendrait surtout compenser les probables départs de Gundogan et de Kalvin Phillips, arrivé cet été, mais qui n’a jamais su s’imposer dans son nouveau club. On évoque un transfert qui pourrait s’élever à un peu moins de 30 millions d’euros. Un deal gagnant-gagnant finalement aussi bien pour Chelsea que pour Manchester City. Et le joueur qui a brillé avec l’Inter, le Real Madrid et Chelsea dans sa carrière (en plus de la Croatie) s’en ira donc vers un nouveau challenge tout aussi excitant.