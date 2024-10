Israël n’est toujours pas suspendu par la FIFA

La FIFA s’est toujours voulue neutre politiquement. Pourtant, certaines subtilités mériteraient d’être éclairées. Il y a quelques années, l’organisation régente du football mondial avait décidé de retirer la Russie et les clubs russes de toutes les compétitions européennes et mondiales. Une décision que l’on pouvait concevoir en raison du conflit entre la Russie et l’Ukraine et qui n’avait finalement choqué personne. Mais voilà, alors qu’Israël est actuellement en train de bombarder plusieurs pays du Moyen-Orient et décime le peuple palestinien depuis plusieurs mois, la FIFA n’a pris aucune décision contre la sélection israélienne et ses représentants sur la scène continentale.

Un deux poids deux mesures qui interroge et qui avait fait l’objet d’une demande de la Palestine à la FIFA. Ce vendredi, l’organisation du football mondial a tranché. Et Israël n’aura aucune sanction : «le Conseil de la FIFA a fait preuve de diligence raisonnable sur cette question très sensible et, sur la base d’une évaluation approfondie, nous avons suivi les conseils des experts indépendants.» Forcément, cette décision provoque la joie du camp israélien qui a réagi dans la foulée et sur un ton assez vindicatif, comme à son habitude : «Quiconque a fantasmé sur la suspension du football israélien de l’arène internationale ou sur des sanctions par le biais de mensonges et de fausses accusations a essuyé une défaite.» Reste à savoir si Israël pourra éviter d’essuyer une défaite à son tour sur le terrain jeudi prochain puis le 14 novembre prochain au Stade de France face aux Bleus.