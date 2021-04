LdC : le but du 2-1 de Riyad Mahrez en vidéo

Alors que Marquinhos avait ouvert la marque après un quart d'heure de jeu sur un corner tiré côté droit par Angel Di Maria (1-0, 15e), le Paris Saint-Germain est peu à peu redescendu sur le terrain, jusqu'à subir énormément dans la première partie du second acte. C'est comme ça que Kevin De Bruyne, avec un centre rentrant légèrement depuis la gauche, a trompé un Keylor Navas qui ne pensait pas la transmission cadrée (1-1, 64e). Une tuile pour le portier du PSG et une double confrontation qui tourne en faveur des Anglais...

La suite après cette publicité

Un malheur n'arrivant jamais seul, Kylian Mbappé s'est fait mal et Idrissa Gueye a offert un coup franc très dangereux aux Citizens. Une opportunité que Riyad Mahrez a transformé en or, en trouant le mur francilien et en transperçant Navas une deuxième fois (2-1, 71e).