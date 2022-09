OL : Peter Bosz optimiste malgré le revers à Monaco

Au micro de Prime Video après la défaite concédée à Monaco (2-1), l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Peter Bosz a confirmé la faiblesse de leur équipe sur coups de pied arrêtés, déjà pointée du doigt par Alexandre Lacazette après le coup de sifflet final : «j’ai vu beaucoup de bonnes choses à l’exception de l’issue de la rencontre. On aurait dû mieux défendre sur coup de pieds arrêtés, ils sont bons là-dessus. C’est dur mais on a perdu à cause de ça. Il faut que l’on continue à travailler là-dessus, on n’a pas beaucoup de joueurs de grande taille donc malheureusement ça peut arriver. Les joueurs n’ont pas lâché même après le deuxième but. On a marqué qu’une fois malheureusement mais les possibilités étaient là.»

Malgré un second revers de rang en championnat après Lorient en milieu de semaine, le technicien néerlandais veut rester optimiste quant à la copie rendue par ses joueurs et met en valeur le positif de leur prestation : «on a perdu ce soir mais on a bien joué, on ne mérite pas de perdre. On a eu des occasions, j’ai vu une équipe qui se bat, qui n’a pas peur. On n’a pas lâché et normalement on doit faire au moins match nul. Aujourd’hui j’ai vu une équipe qui a joué avec de la confiance, avec une bonne mentalité. L’équipe a joué comme je veux qu’elle joue. Quand tu joues comme ça tu dois gagner. Normalement cette défaite va nous donner de la force, on était meilleurs qu’une équipe comme Monaco donc ça doit nous donner confiance pour la suite. Les joueurs ont tout donné, même à la fin j’ai vu Karl Toko Ekambi sprinter en défense et c’est exactement cet état d’esprit que je veux voir.»