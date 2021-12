Bundesliga : Cologne piégé par Augsbourg

En ouverture de la quinzième journée de Bundesliga, Cologne (9e, 19 pts) accueillait Augsbourg (16e, 13 pts) ce vendredi à 20h30. Au RheinEnergieStadion, les visiteurs restaient sur un match nul contre le Hertha Berlin (1-1) et une défaite face à Bochum (2-3) après avoir pourtant terrassé le Bayern Munich (2-1) dans le derby de la Bavière. L'occasion donc de se relancer face aux Boucs qui sortaient, quant à eux, d'un nul décevant sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld (1-1) lors de la précédente journée.

Dans une rencontre globalement maitrisée par les hommes de Steffen Baumgart (64% de possession de balle), Cologne ne parvenait pourtant pas à trouver la faille. Conséquence directe d'un manque de réalisme offensif (trois frappes cadrées sur quatorze tentatives), les locaux, tenus en échec à la pause, se faisaient finalement surprendre à l'aube du dernier quart d'heure. Contre le cours du jeu, André Hahn permettait ainsi aux siens de d'ouvrir la marque (0-1, 72e). Regroupés, les joueurs d'Augsbourg conservaient ce précieux avantage et parachevaient même leur succès en toute fin de rencontre grâce à Niklas Dorsch (0-2, 88e). Grâce à cette précieuse victoire (2-0), Augsbourg se donne un peu d'air et remonte provisoirement à la 14e place. De son côté, Cologne stagne à la 9e place et enchaine un deuxième match sans victoire.

Le classement complet de la Bundesliga

